Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1379
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者Iurii Tokmanmq5コードの著者barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、一度に4つの金融銘柄のiStochastic（ストキャスティクス）指標シグナルに基づく取引を可能にします。銘柄名、決済逆指値と決済指値は入力パラメータで設定されます。

  • Use symbol #1 - 銘柄#1の使用を有効/無効にする
  • The symbol name #1 - 銘柄#1の名前
  • Use symbol #2 - 銘柄#2の使用を有効/無効にする
  • The symbol name #2 - 銘柄#2の名前
  • Use symbol #3 - 銘柄#3の使用を有効/無効にする
  • The symbol name #3 - 銘柄#3の名前
  • Use symbol #4 - 銘柄#4の使用を有効/無効にする
  • The symbol name #4 - 銘柄#4の名前
  • Stop Loss（ピップ単位） - 決済逆指値
  • Take Profit（ピップ単位） - 決済指値
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

Multi Stochasticテスタ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19119

