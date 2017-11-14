アイディアの著者：Iurii Tokman、mq5コードの著者：barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、一度に4つの金融銘柄のiStochastic（ストキャスティクス）指標シグナルに基づく取引を可能にします。銘柄名、決済逆指値と決済指値は入力パラメータで設定されます。