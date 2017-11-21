Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Momentum YTG - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1270
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Momentum en forma de histograma de color.
Ajustes del indicador:
- Momentum Period - periodo del indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19128
Vortex
Indicador de "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (enero, 2010).Multi Stochastic
Asesor multidivisa según las señales del indicador iStochastic (Stochastic Oscillator).
Notify Icon
Biblioteca para crear iconos en el panel de tareas de Windows y enviar notificaciones de texto con ellos. El uso de esta biblioteca puede hacer sus programas MQL más informativos.Vortex Indicator System
Sistema comercial basado en las señales del indicador Vortex.