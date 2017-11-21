CodeBaseSecciones
Indicadores

Momentum YTG - indicador para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1270
Ranking:
(25)
Publicado:
Momentum YTG.mq5 (2.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Momentum en forma de histograma de color.

Ajustes del indicador:

  • Momentum Period - periodo del indicador.

Momentum YTG

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19128

