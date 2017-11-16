思路的作者: Iurii Tokman, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易允许根据 iStochastic (随机振荡指标) 指标信号一次交易四个交易品种。交易品种名称，以及止损和获利水平是在输入参数中设置的: