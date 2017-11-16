代码库部分
思路的作者: Iurii Tokman, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易允许根据 iStochastic (随机振荡指标) 指标信号一次交易四个交易品种。交易品种名称，以及止损和获利水平是在输入参数中设置的:

  • Use symbol #1 - 允许或者禁止使用交易品种 #1
  • The symbol name #1 - 交易品种 #1 的名称
  • Use symbol #2 - 允许或者禁止使用交易品种 #2
  • The symbol name #2 - 交易品种 #2 的名称
  • Use symbol #3 - 允许或者禁止使用交易品种 #3
  • The symbol name #3 - 交易品种 #3 的名称
  • Use symbol #4 - 允许或者禁止使用交易品种 #4
  • The symbol name #4 - 交易品种 #4 的名称
  • Stop Loss (in pips) - 止损值
  • Take Profit (in pips) - 获利值
  • magic number - EA交易的ID

Multi Stochastic 测试

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19119

