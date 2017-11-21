CodeBaseSecciones
Multi Time Frame Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1052
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea - c0d3, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El experto observa las indicaciones del indicador i-Regr con tres marcos temporales M1, M5, H1.

ATENCIÓN: por defecto, se supone que el indicador compilado se ubica en la carpeta [data folder]MQL5\Indicators\

Los valores del indicador del marco temporal H1 definen qué posición (BUY o SELL) abrir. Además, se analizan los dos marcos temporales menores M1, M5:

  • Para abrir una posición BUY es necesario que el precio en M1 y en M5 rompa la línea inferior del indicador;
  • Para abrir una posición SEEL es necesario que el precio en M1 y en M5 rompa la línea superior del indicador.

Multi Time Frame Trader

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19110

