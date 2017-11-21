Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Multi Time Frame Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1052
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - c0d3, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El experto observa las indicaciones del indicador i-Regr con tres marcos temporales M1, M5, H1.
Los valores del indicador del marco temporal H1 definen qué posición (BUY o SELL) abrir. Además, se analizan los dos marcos temporales menores M1, M5:
- Para abrir una posición BUY es necesario que el precio en M1 y en M5 rompa la línea inferior del indicador;
- Para abrir una posición SEEL es necesario que el precio en M1 y en M5 rompa la línea superior del indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19110
El asesor МТ45 se basa en las estrategias de Martingale y ha sido pensado para comerciar en los terminales МetaТrader 4 y МetaТrader 5.Anubis
El asesor comercia según los indicadores: iStdDev (dos indicadores), iMACD, iCCI, iATR. Traslado de la posición a ausencia de pérdidas.
Biblioteca para trabajar con las subventanas del gráfico.Multi Stochastic
Asesor multidivisa según las señales del indicador iStochastic (Stochastic Oscillator).