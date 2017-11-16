思路的作者: c0d3, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

本 EA 交易在三个时段 M1, M5, H1上跟踪 i-Regr 信号。

注意: 它默认的编译好的指标位于 [data folder]MQL5\Indicators\

H1时段的指标值确定了要建立仓位的类型(买入或者卖出)，另外，两个更低时段, M1, M5 是用于分析的: