请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
多时段交易工具 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2039
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: c0d3, mq5 代码的作者: barabashkakvn.
本 EA 交易在三个时段 M1, M5, H1上跟踪 i-Regr 信号。
注意: 它默认的编译好的指标位于 [data folder]MQL5\Indicators\
H1时段的指标值确定了要建立仓位的类型(买入或者卖出)，另外，两个更低时段, M1, M5 是用于分析的:
- 为了建立买入仓位，价格必须突破M1和M5的底部指标线，
- 要建立卖出仓位，价格必须突破M1和M5上的顶部指标线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19110
这是一个跨平台 МТ45 EA 交易。
这个 МТ45 EA交易是基于马丁格尔策略的，它是设计用于同时支持 МetaТrader 4 和 МetaТrader 5 终端交易的。Anubis
本EA交易使用以下指标信号进行交易: iStdDev (两个指标), iMACD, iCCI, iATR. 把仓位移动到盈亏平衡点.
SubWindow
一个用于操作图表子窗口的开发库。Multi Stochastic
一个基于 iStochastic (随机振荡指标) 指标信号的多币种 EA 交易。