Experto multiplataforma МТ45 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Estrategia comercial
El asesor МТ45, después de una transacción con pérdidas, abre otra transacción con un lote mayor.
La primera transacción es siempre de compra, después las posiciones se alternan, es decir, compra-venta-compra.
En el asesor abre posiciones de apertura de una vela.
El aumento del lote al darse un stop loss por el coeficiente KL tendrá lugar hasta que el lote no alcance el ML máximo. A continuación, el lote será de nuevo igual al LТ inicial.
Pareja EURUSD, marco temporal Н1. El asesor ha sido optimizado en el intervalo 11.01.2014-09.09.2017
Ajustes del asesor
input int Stop = 600; // stop loss input int Take = 700; // take profit input int Slip = 100; // deslizamiento input int MN = 123; // número mágico input double LT = 0.01; // lote input double KL = 2; // aumento del lote input double ML = 10; // lote máximo
Particularidades
El modo multiplataforma se ha implementado con la ayuda de las directivas del procesador. Ejemplo de la función de Martingale:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double Lot() { double lot=LT; //--- MQL4 #ifdef __MQL4__ if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) { if(OrderProfit()>0) lot=LT; if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL; } #endif //--- MQL5 #ifdef __MQL5__ if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if(lot>ML)lot=LT; return(lot); }
Simulación basada en la historia
Terminal МetaТrader 4:
Terminal МetaТrader 5:
Consejos
- Se recomienda usar el asesor solo como base para el desarrollo de su propia estrategia.
