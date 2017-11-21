CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Experto multiplataforma МТ45 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Publicado:
MT45.mq4 (10.21 KB) ver
MT45.mq5 (10.21 KB) ver
Estrategia comercial

El asesor МТ45, después de una transacción con pérdidas, abre otra transacción con un lote mayor.

La primera transacción es siempre de compra, después las posiciones se alternan, es decir, compra-venta-compra.

En el asesor abre posiciones de apertura de una vela.

El aumento del lote al darse un stop loss por el coeficiente KL tendrá lugar hasta que el lote no alcance el ML máximo. A continuación, el lote será de nuevo igual al inicial.

Pareja EURUSD, marco temporal Н1. El asesor ha sido optimizado en el intervalo 11.01.2014-09.09.2017


Ajustes del asesor

input int    Stop = 600;  // stop loss
input int    Take = 700;  // take profit
input int    Slip = 100;  // deslizamiento
input int    MN   = 123;  // número mágico
input double LT   = 0.01; // lote
input double KL   = 2;    // aumento del lote
input double ML   = 10;   // lote máximo


Particularidades

El modo multiplataforma se ha implementado con la ayuda de las directivas del procesador. Ejemplo de la función de Martingale:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=LT;
//---  MQL4
#ifdef __MQL4__
   if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      if(OrderProfit()>0) lot=LT;
      if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL;
     }
#endif

//---  MQL5
#ifdef __MQL5__
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT);
      double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME);
      if(profit>0) lot=LT;
      if(profit<0) lot=LastLot*KL;
     }
#endif

   if(lot>ML)lot=LT;
   return(lot);
  }


Simulación basada en la historia

Terminal МetaТrader 4:

Terminal МetaТrader 5:


Consejos

  • Se recomienda usar el asesor solo como base para el desarrollo de su propia estrategia.

