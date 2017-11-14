Multi Time Frame Trader

アイディアの著者：c0d3、mq5コードの著者：barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはi-Regr指標のシグナルをM1、M5、H1の3時間枠で追跡します。

注意：デフォルトでは、コンパイルされた指標はデフォルトでは [データフォルダ]MQL5\Indicators\にあるとみなされます。

H1の指標値によって、開かれるポジションの種類（売または買）が決まります。さらに、2つのより短いM1及びM5時間枠が分析されます。