Multi Time Frame Trader - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1332
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者：c0d3、mq5コードの著者：barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはi-Regr指標のシグナルをM1、M5、H1の3時間枠で追跡します。
注意：デフォルトでは、コンパイルされた指標はデフォルトでは [データフォルダ]MQL5\Indicators\にあるとみなされます。
H1の指標値によって、開かれるポジションの種類（売または買）が決まります。さらに、2つのより短いM1及びM5時間枠が分析されます。
- 買いポジションを開くには、M1とM5で下のインディケータラインが破られる必要があります。
- 売りポジションを開くには、M1とM5で上のインディケータラインが破られる必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19110
