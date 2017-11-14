コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Multi Time Frame Trader - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1332
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者c0d3mq5コードの著者barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはi-Regr指標のシグナルをM1、M5、H1の3時間枠で追跡します。

注意：デフォルトでは、コンパイルされた指標はデフォルトでは [データフォルダ]MQL5\Indicators\にあるとみなされます。

H1の指標値によって、開かれるポジションの種類（売または買）が決まります。さらに、2つのより短いM1及びM5時間枠が分析されます。

  • 買いポジションを開くには、M1とM5で下のインディケータラインが破られる必要があります。
  • 売りポジションを開くには、M1とM5で上のインディケータラインが破られる必要があります。

Multi Time Frame Trader

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19110

