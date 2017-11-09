Multi Time Frame Trader

Autor der Idee: c0d3, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Der Expert Advisor handelt auf Basis der Signale des Indikators i-Regr auf den drei Zeitrahmen M1, M5, H1.

Vorsicht: stellen Sie sicher, dass sich der kompilierte Indikator im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\ befindet.

Die Werte des Indikators aus dem Zeitrahmen H1 bestimmen die Art der Position (Kauf oder Verkauf), die geöffnet werden soll. Zusätzlich werden zwei kleinere, M1 und M5, analysiert: