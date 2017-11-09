und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Multi Time Frame Trader - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1448
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee: c0d3, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.
Der Expert Advisor handelt auf Basis der Signale des Indikators i-Regr auf den drei Zeitrahmen M1, M5, H1.
Die Werte des Indikators aus dem Zeitrahmen H1 bestimmen die Art der Position (Kauf oder Verkauf), die geöffnet werden soll. Zusätzlich werden zwei kleinere, M1 und M5, analysiert:
- Um eine KAUF-Position zu eröffnen, muss der Kurs die untere Indikatorlinie auf M1 und M5 durchbrechen.
- Um eine VERKAUF-Position zu eröffnen, muss der Kurs die obere Indikatorlinie auf M1 und M5 durchbrechen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19110
Der МТ45 Expert Advisor basiert auf einer Martingale Strategie. Er ist konzipiert für den Handel auf den Terminals von МetaТrader 4 und МetaТrader 5.Anubis
Der Expert Advisor handelt die Signale folgender Indikatoren: iStdDev (zwei Indikatoren), iMACD, iCCI, iATR. Verschiebt die Position auf Breakeven.
Eine Bibliothek für die Arbeit mit Charts in Unterfenster.Multi Stochastic
Ein Expert Advisor für mehrere Währungen auf Basis der Signale des Indikators iStochastic (Stochastik Oszillator).