CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Multi Time Frame Trader - Experte für den MetaTrader 5

c0d31 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1448
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee: c0d3, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Der Expert Advisor handelt auf Basis der Signale des Indikators i-Regr auf den drei Zeitrahmen M1, M5, H1.

Vorsicht: stellen Sie sicher, dass sich der kompilierte Indikator im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\ befindet.

Die Werte des Indikators aus dem Zeitrahmen H1 bestimmen die Art der Position (Kauf oder Verkauf), die geöffnet werden soll. Zusätzlich werden zwei kleinere, M1 und M5, analysiert:

  • Um eine KAUF-Position zu eröffnen, muss der Kurs die untere Indikatorlinie auf M1 und M5 durchbrechen.
  • Um eine VERKAUF-Position zu eröffnen, muss der Kurs die obere Indikatorlinie auf M1 und M5 durchbrechen.

Multi Time Frame Trader

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19110

Das ist ein Cross-Plattform МТ45 Expert Advisor Das ist ein Cross-Plattform МТ45 Expert Advisor

Der МТ45 Expert Advisor basiert auf einer Martingale Strategie. Er ist konzipiert für den Handel auf den Terminals von МetaТrader 4 und МetaТrader 5.

Anubis Anubis

Der Expert Advisor handelt die Signale folgender Indikatoren: iStdDev (zwei Indikatoren), iMACD, iCCI, iATR. Verschiebt die Position auf Breakeven.

SubWindow SubWindow

Eine Bibliothek für die Arbeit mit Charts in Unterfenster.

Multi Stochastic Multi Stochastic

Ein Expert Advisor für mehrere Währungen auf Basis der Signale des Indikators iStochastic (Stochastik Oszillator).