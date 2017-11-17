CodeBaseSeções
Multi Time Frame Trader - expert para MetaTrader 5

c0d31 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Vladimir Karputov
2149
(21)
Autor da ideia - c0d3, autor do código mql5 - barabashkakvn.

O Expert Advisor rastreia os sinais do indicador i-Regr em três intervalos de tempo M1, M5, H1.

ATENÇÃO: por padrão, presume-se que o indicador compilado esteja disponível em [data folder]MQL5\Indicators\

Os valores do indicador do período H1 determinam o tipo de posição (BUY ou SELL) a ser aberta. Além disso, são analisados ​​dois quadros inferiores, M1 e M5:

  • Para abrir uma posição BUY, o preço deve quebrar a linha inferior do indicador em M1 e M5.
  • Para abrir uma posição SELL, o preço deve quebrar a linha superior do indicador em M1 e M5.

Multi Time Frame Trader

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19110

