Multi Time Frame Trader - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2149
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia - c0d3, autor do código mql5 - barabashkakvn.
O Expert Advisor rastreia os sinais do indicador i-Regr em três intervalos de tempo M1, M5, H1.
Os valores do indicador do período H1 determinam o tipo de posição (BUY ou SELL) a ser aberta. Além disso, são analisados dois quadros inferiores, M1 e M5:
- Para abrir uma posição BUY, o preço deve quebrar a linha inferior do indicador em M1 e M5.
- Para abrir uma posição SELL, o preço deve quebrar a linha superior do indicador em M1 e M5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19110
