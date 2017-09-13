Multi Time Frame Trader

Автор идеи - c0d3, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Эксперт наблюдает за показаниями индикатора i-Regr с трех таймфреймов M1, M5, H1.

ВНИМАНИЕ: по умолчанию подразумевается, что скомпилированный индикатор расположен в папке [data folder]MQL5\Indicators\

Значения индикатора с таймфрейма H1 определяют, какую позицию (BUY или SELL) открывать. При этом анализируется два младших таймфрейма M1, M5: