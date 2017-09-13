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Multi Time Frame Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - c0d3, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Эксперт наблюдает за показаниями индикатора i-Regr с трех таймфреймов M1, M5, H1.
ВНИМАНИЕ: по умолчанию подразумевается, что скомпилированный индикатор расположен в папке [data folder]MQL5\Indicators\
Значения индикатора с таймфрейма H1 определяют, какую позицию (BUY или SELL) открывать. При этом анализируется два младших таймфрейма M1, M5:
- Для открытия позиции BUY необходимо, чтобы цена на M1 и на M5 пробила нижнюю линию индикатора;
- Для открытия позиции SELL необходимо, чтобы цена на M1 и на M5 пробила верхнюю линию индикатора.
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