Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EA Trix - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1158
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - bobby, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El asesor funciona según las señales del indicador TRIX ARROWS:
Indicador Media Exponencial Triple Triple Exponential Average (TRIX) al que se ha añadido una línea de señal y la muestra de flechas de cruce de la línea de señal y la principal.
El principio para decidir el cruce de la línea principal y la de señal:
- Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por debajo de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por encima de la principal, se trata de la señal "UP";
- Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por encima de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por debajo de la principal, se trata de la señal "DOWN";
Resultados de las simulaciones en EURUSD, H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19067
Indicador Media Exponencial Triple + línea de señal + flechas de cruce de la línea de señal y la principal.Carbophos
El asesor coloca un recuadro de órdenes Sell Limit y Buy Limit.
El asesor coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop a una hora determinada.OpenTime
Apertura y cierre de posiciones según la hora.