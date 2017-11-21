Autor de la idea - bobby, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El asesor funciona según las señales del indicador TRIX ARROWS:

Indicador Media Exponencial Triple Triple Exponential Average (TRIX) al que se ha añadido una línea de señal y la muestra de flechas de cruce de la línea de señal y la principal. El principio para decidir el cruce de la línea principal y la de señal: Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por debajo de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por encima de la principal, se trata de la señal "UP";

Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por encima de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por debajo de la principal, se trata de la señal "DOWN";

Resultados de las simulaciones en EURUSD, H1: