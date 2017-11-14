無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EA Trix - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1449
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者：bobby、mq5コードの著者：barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはTRIX ARROWS指標シグナルに従って取引します。
Triple Exponential Average (TRIX)に、シグナルライン、及びシグナルとメインラインの交差点での矢印がついたものです。
メインラインとシグナルラインの交差を特定する原理：
- 前のバーのシグナルラインがメインラインの下にあり、現在のバーのシグナルラインがメインラインの上にある場合、 これは"UP"シグナルです。
- 前のバーのシグナルラインがメインラインの上にあり、現在のバーのシグナルラインがメインラインの下にある場合、 これは"DOWN"シグナルです。
EURUSD H1のテスト結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19067
TRIX ARROWS
Triple Exponential Average (TRIX)指標に、シグナルライン、及びシグナルとメインラインの交差点での矢印がついたものです。Carbophos
このエキスパートアドバイザーは、未決の売り指値注文と買い指値注文をグリッドに設定します。
Pending orders by time
このエキスパートアドバイザーは指定された時に未決買い逆指値注文と売り逆指値注文を設定します。OpenTime
指定された時刻にポジションを開閉します。