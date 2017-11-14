アイディアの著者：bobby、mq5コードの著者：barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはTRIX ARROWS指標シグナルに従って取引します。

Triple Exponential Average (TRIX)に、シグナルライン、及びシグナルとメインラインの交差点での矢印がついたものです。

メインラインとシグナルラインの交差を特定する原理：