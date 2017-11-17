CodeBaseSeções
EA Trix - expert para MetaTrader 5

Autor da ideia - bobby, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Expert que funciona com base nos sinais do indicador TRIX ARROWS:

Indicador Média Exponencial Tripla Triple Exponential Average (TRIX), acrescentado com uma linha de sinal e setas após o cruzamento entre a linha de sinal e a principal.

O princípio para detectar o cruzamento entre a linha principal e a de sinal:

  • Se na barra anterior a linha de sinal estava abaixo da principal e, na barra atual, a linha de sinal está acima da principal, é um sinal "UP".
  • Se na barra anterior a linha de sinal estava acima da principal e, na barra atual, a linha de sinal está abaixo da principal, é um sinal "DOWN".

TRIX ARROWS

EURUSD, H1:

EA Trix

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19067

