EA Trix - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1783
Autor da ideia - bobby, autor do código mql5 - barabashkakvn.
Expert que funciona com base nos sinais do indicador TRIX ARROWS:
Indicador Média Exponencial Tripla Triple Exponential Average (TRIX), acrescentado com uma linha de sinal e setas após o cruzamento entre a linha de sinal e a principal.
O princípio para detectar o cruzamento entre a linha principal e a de sinal:
- Se na barra anterior a linha de sinal estava abaixo da principal e, na barra atual, a linha de sinal está acima da principal, é um sinal "UP".
- Se na barra anterior a linha de sinal estava acima da principal e, na barra atual, a linha de sinal está abaixo da principal, é um sinal "DOWN".
EURUSD, H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19067
