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EA Trix - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- 2662
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- Опубликован:
- Обновлен:
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Автор идеи - bobby, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник работает по сигналам индикатора TRIX ARROWS:
Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) Triple Exponential Average (TRIX), в котором добавлена сигнальная линия и вывод стрелок при пересечении сигнальной линии и основной.
Принцип определения пересечения основной линии и сигнальной:
- Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была ниже основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала выше основной - это сигнал "UP";
- Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была выше основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала ниже основной - это сигнал "DOWN".
Результаты тестов на EURUSD, H1:
TRIX ARROWS
Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) + сигнальная линия + стрелки при пересечении сигнальной линии и основной.Carbophos
Советник выставляет сетку отложенных ордеров Sell Limit и Buy Limit.
Pending orders by time
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.OpenTime
Открытие и закрытие позиций по времени.