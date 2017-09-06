Советник выставляет сетку отложенных ордеров Sell Limit и Buy Limit.

Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) + сигнальная линия + стрелки при пересечении сигнальной линии и основной.

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.

Открытие и закрытие позиций по времени.