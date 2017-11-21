Mira cómo descargar robots gratis
Pending orders by time - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
970
Autor de la idea - Yuri, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El asesor trabaja con órdenes pendientes: coloca a una hora determinada Buy Stop y Sell Stop. Además, a las órdenes pendientes se les asigna enseguida un Stop Loss, pero el Take Profit aquí es virtual: se monitorean las posiciones abiertas y, cuando el precio actual de la posición alcanza el nivel de Take Profit, se produce el cierre por mercado.
Peculiaridades de funcionamiento:
- El asesor funciona en los marcos temporales INFERIORES a "H1".
- Si el asesor funciona, por ejemplo, en el marco temporal "M15", entonces durante una hora se eliminarán y ubicarán de forma consecutiva las órdenes pendientes cuatro veces: a las [hour]:00 minutos, a las [hour]:15 minutos, a las [hour]:30 minutos y a las [hour]:45 minutos.
Resultado en EURUSD, H30 con tales ajustes:
- Opening hour - 09
- Closing hour - 21
- Distance from the price (in pips) - 10
- Volume transaction - 0.1
- Stop Loss (in pips) - 20
- Take Profit (in pips) - 500
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19070
