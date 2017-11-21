CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Pending orders by time - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
970
(32)
Autor de la idea - Yuri, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El asesor trabaja con órdenes pendientes: coloca a una hora determinada Buy Stop y Sell Stop. Además, a las órdenes pendientes se les asigna enseguida un Stop Loss, pero el Take Profit aquí es virtual: se monitorean las posiciones abiertas y, cuando el precio actual de la posición alcanza el nivel de Take Profit, se produce el cierre por mercado.

Peculiaridades de funcionamiento:

  • El asesor funciona en los marcos temporales INFERIORES a "H1".
  • Si el asesor funciona, por ejemplo, en el marco temporal "M15", entonces durante una hora se eliminarán y ubicarán de forma consecutiva las órdenes pendientes cuatro veces: a las [hour]:00 minutos, a las [hour]:15 minutos, a las [hour]:30 minutos y a las [hour]:45 minutos.

Resultado en EURUSD, H30 con tales ajustes:

  • Opening hour - 09
  • Closing hour - 21
  • Distance from the price (in pips) - 10
  • Volume transaction - 0.1
  • Stop Loss (in pips) - 20
  • Take Profit (in pips) - 500

Pending orders by time

EA Trix EA Trix

Experto según el indicador "TRIX ARROWS".

TRIX ARROWS TRIX ARROWS

Indicador Media Exponencial Triple + línea de señal + flechas de cruce de la línea de señal y la principal.

OpenTime OpenTime

Apertura y cierre de posiciones según la hora.

Anubis Anubis

El asesor comercia según los indicadores: iStdDev (dos indicadores), iMACD, iCCI, iATR. Traslado de la posición a ausencia de pérdidas.