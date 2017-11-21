Pending orders by time

Autor de la idea - Yuri, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El asesor trabaja con órdenes pendientes: coloca a una hora determinada Buy Stop y Sell Stop. Además, a las órdenes pendientes se les asigna enseguida un Stop Loss, pero el Take Profit aquí es virtual: se monitorean las posiciones abiertas y, cuando el precio actual de la posición alcanza el nivel de Take Profit, se produce el cierre por mercado.

Peculiaridades de funcionamiento:

El asesor funciona en los marcos temporales INFERIORES a "H1".

Si el asesor funciona, por ejemplo, en el marco temporal "M15", entonces durante una hora se eliminarán y ubicarán de forma consecutiva las órdenes pendientes cuatro veces: a las [hour]:00 minutos, a las [hour]:15 minutos, a las [hour]:30 minutos y a las [hour]:45 minutos.

Resultado en EURUSD, H30 con tales ajustes: