Triple Exponential Average (TRIX - Media Triple Exponencial) - indicador para MetaTrader 5
Triple Exponential Average (TRIX - Media Triple Exponencial) fue desarrollado por Jack Hutson como un oscilador de las condiciones del mercado de sobrecompra/sobreventa.
También se puede utilizar como el Indicador de Momento. Se usa un suavizado triple para eliminar los componentes cíclicos en los movimientos del precio en un período inferior al período del TRIX.
La zona se utiliza como indicador del estado de sobrecompra o sobreventa (positivo y negativo, respectivamente). La señal de compra es el cruce de la línea cero desde abajo, o divergencia alcista, la señal de venta es el cruce de la línea de cero desde arriba, o divergencia bajista con el precio. El rasgo distintivo de este indicador es la perfecta filtración de ruido de los precios y la ausencia de retraso que es tan típico de la mayoría de las medias móviles.
Indicador Triple Exponential Average (Media Triple Exponencial)
Cálculo:Primero se calcula la Media Móvil Exponencial del precio:
- Precio(i) - precio actual;
- N - periodo EMA;
- EMA1(i) - valor actual de la media móvil exponencial.
