CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Triple Exponential Average (TRIX - Media Triple Exponencial) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
3352
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
trix.mq5 (3.38 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Triple Exponential Average (TRIX - Media Triple Exponencial) fue desarrollado por Jack Hutson como un oscilador de las condiciones del mercado de sobrecompra/sobreventa.

También se puede utilizar como el Indicador de Momento. Se usa un suavizado triple para eliminar los componentes cíclicos en los movimientos del precio en un período inferior al período del TRIX.

La zona se utiliza como indicador del estado de sobrecompra o sobreventa (positivo y negativo, respectivamente). La señal de compra es el cruce de la línea cero desde abajo, o divergencia alcista, la señal de venta es el cruce de la línea de cero desde arriba, o divergencia bajista con el precio. El rasgo distintivo de este indicador es la perfecta filtración de ruido de los precios y la ausencia de retraso que es tan típico de la mayoría de las medias móviles.

Indicador Triple Exponential Average (Media Triple Exponencial)

Indicador Triple Exponential Average (Media Triple Exponencial)

Cálculo:

Primero se calcula la Media Móvil Exponencial del precio:
EMA1(i) = EMA(Precio, N, i)
donde:
  • Precio(i) - precio actual;
  • N - periodo EMA;
  • EMA1(i) - valor actual de la media móvil exponencial.
Luego se calcula el segundo suavizado de la media obtenida - doble suavizado exponencial:
EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).
La doble media móvil exponencial es suavizada exponencialmente una vez más - se obtiene la triple media móvil exponencial:
EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);
Ahora se puede calcular el indicador:
TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/76

Variable Index Dynamic Average (VIDYA - Índice Variable de Media Dinámica) Variable Index Dynamic Average (VIDYA - Índice Variable de Media Dinámica)

Este oscilador mide la relación entre la suma de los incrementos positivos y suma de incrementos negativos durante un cierto periodo.

Triple Media Móvil Exponencial (TEMA) Triple Media Móvil Exponencial (TEMA)

TEMA se puede utilizar en lugar de medias móviles tradicionales. Se puede utilizar para suavizar los datos de precios, así como para suavizar otros indicadores.

MovingAverages - Medias Móviles MovingAverages - Medias Móviles

La biblioteca MovingAverages (Medias Móviles) contiene funciones para el cálculo de diferentes tipos de medias móviles.

Descripción de Errores - ErrorDescription Descripción de Errores - ErrorDescription

La biblioteca contiene funciones que devuelven la descripción de los códigos de error en tiempo de ejecución y los códigos de retorno del servidor de trading.