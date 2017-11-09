CodeBaseKategorien
Expert Advisors

EA Trix - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1094
(31)
Autor der Idee: bobby, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Der Expert Advisor handelt die Signale des Indikators TRIX ARROWS:

Der Indikator Triple Exponential Average (TRIX) + einer Signallinie + Pfeile an den Kreuzungspunkten von Signal und Hauptlinie.

das Prinzip, um das Kreuzen der Haupt und der Signallinie zu ermitteln:

  • Wenn auf der vorherigen Bar die Signallinie unter der Hauptlinie war, und auf dem aktuellen Takt die Signallinie über der Hauptlinie liegt, ist eine "UP"-Signal.
  • Wenn auf der vorherigen Bar die Signallinie über der Hauptlinie war, und auf dem aktuellen Takt die Signallinie unter der Hauptlinie liegt, ist eine "DOWN"-Signal.

TRIX ARROWS

Testing results on EURUSD, H1:

EA Trix

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19067

