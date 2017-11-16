请观看如何免费下载自动交易
EA Trix - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
1763
思路的作者: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn.
本 EA 交易根据 TRIX ARROWS 指标信号进行交易:
三重指数移动平均 (TRIX) 指标，带有额外的信号线，并且在信号线与主线交叉时显示箭头。
用于判断主线和信号线交叉的原则:
- 如果在前一个柱上，信号线低于主线，而在当前柱上信号线高于主线，它就是一个“上涨”信号。
- 如果在前一个柱上信号线高于主线，而在当前柱上信号线低于主线，它就是一个“下跌”信号。
在 EURUSD, H1 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19067
TRIX ARROWS
三重指数移动平均 (TRIX) 指标 + 信号线 + 信号线与主线交叉时的箭头。Carbophos
