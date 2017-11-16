代码库部分
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1763
等级:
(31)
已发布:
已更新:
\MQL5\Indicators\
TRIX ARROWS.mq5 (14.36 KB) 预览
EA Trix.mq5 (61.5 KB) 预览
思路的作者: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn.

本 EA 交易根据 TRIX ARROWS 指标信号进行交易:

三重指数移动平均 (TRIX) 指标，带有额外的信号线，并且在信号线与主线交叉时显示箭头。

用于判断主线和信号线交叉的原则:

  • 如果在前一个柱上，信号线低于主线，而在当前柱上信号线高于主线，它就是一个“上涨”信号。
  • 如果在前一个柱上信号线高于主线，而在当前柱上信号线低于主线，它就是一个“下跌”信号。

TRIX ARROWS

在 EURUSD, H1 上的测试结果:

EA Trix

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19067

