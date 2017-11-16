本EA交易设置一个限价卖出和限价买入挂单的网格。

三重指数移动平均 (TRIX) 指标 + 信号线 + 信号线与主线交叉时的箭头。

本 EA 交易在指定的时间设置止损买入和止损卖出挂单。

在指定的时间建立和关闭仓位。