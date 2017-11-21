Autror de la idea - Iurii Tokman, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El asesor abre posiciones a la hora indicada. Además, se pueden indicar permisos por separado para la apertura de posiciones Buy y para la apertura de posiciones Sell. El cierre de posiciones se puede permitir también a una hora determinada. Además, es posible colocar niveles sell stop, take profit, y activar el trailing de las posiciones.





Parámetros de entrada

Position closing options Use position closing time - bandera para usar o no el cierre de posiciones según la hora; Closing hour - hora de cierre; Minutes of position closing - minutos del cierre; Trailing - trailing; Trailing stop (in pips) - trailing stop; Trailing step (in pips) - salto del trailing.



Position opening settings Opening hour - hora de apertura de posiciones; Minutes of position opening - minutos de apertura de posiciones; Duration in seconds - duración de la apertura; Use Sell - bandera para permitir o prohibir la apertura de posiciones Sell; Use Buy - bandera para permitir o prohibir la apertura de posiciones Buy; Volume transaction - volumen de las transacciones; StopLoss (in pips) - stop loss; TakeProfit (in pips) - take profit.



Advisor Options MagicNumber - magic.



Recomiendo realizar la optimización en dos etapas. En la primera etapa, se activan solo los ajustes significativos:

A continuación, se selecciona la mejor variante, se desactivan los ajustes de la primera etapa y se activan el resto de los ajustes.

Uno de los resultados en EURUSD,H1: