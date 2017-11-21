Pon "Me gusta" y sigue las noticias
OpenTime - Asesor Experto para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizaciones:
- 1180
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autror de la idea - Iurii Tokman, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El asesor abre posiciones a la hora indicada. Además, se pueden indicar permisos por separado para la apertura de posiciones Buy y para la apertura de posiciones Sell. El cierre de posiciones se puede permitir también a una hora determinada. Además, es posible colocar niveles sell stop, take profit, y activar el trailing de las posiciones.
Parámetros de entrada
-
Position closing options
- Use position closing time - bandera para usar o no el cierre de posiciones según la hora;
- Closing hour - hora de cierre;
- Minutes of position closing - minutos del cierre;
- Trailing - trailing;
- Trailing stop (in pips) - trailing stop;
- Trailing step (in pips) - salto del trailing.
-
Position opening settings
- Opening hour - hora de apertura de posiciones;
- Minutes of position opening - minutos de apertura de posiciones;
- Duration in seconds - duración de la apertura;
- Use Sell - bandera para permitir o prohibir la apertura de posiciones Sell;
- Use Buy - bandera para permitir o prohibir la apertura de posiciones Buy;
- Volume transaction - volumen de las transacciones;
- StopLoss (in pips) - stop loss;
- TakeProfit (in pips) - take profit.
-
Advisor Options
- MagicNumber - magic.
Recomiendo realizar la optimización en dos etapas. En la primera etapa, se activan solo los ajustes significativos:
A continuación, se selecciona la mejor variante, se desactivan los ajustes de la primera etapa y se activan el resto de los ajustes.
Uno de los resultados en EURUSD,H1:
