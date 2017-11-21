CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

OpenTime - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1180
(33)
OpenTime.mq5 (35.13 KB) ver
Autror de la idea - Iurii Tokman, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El asesor abre posiciones a la hora indicada. Además, se pueden indicar permisos por separado para la apertura de posiciones Buy y para la apertura de posiciones Sell. El cierre de posiciones se puede permitir también a una hora determinada. Además, es posible colocar niveles sell stop, take profit, y activar el trailing de las posiciones.


Parámetros de entrada

  • Position closing options

    • Use position closing time - bandera para usar o no el cierre de posiciones según la hora;
    • Closing hour - hora de cierre;
    • Minutes of position closing - minutos del cierre;
    • Trailing - trailing;
    • Trailing stop (in pips) - trailing stop;
    • Trailing step (in pips) - salto del trailing.

  • Position opening settings

    • Opening hour - hora de apertura de posiciones;
    • Minutes of position opening - minutos de apertura de posiciones;
    • Duration in seconds - duración de la apertura;
    • Use Sell - bandera para permitir o prohibir la apertura de posiciones Sell;
    • Use Buy - bandera para permitir o prohibir la apertura de posiciones Buy;
    • Volume transaction - volumen de las transacciones;
    • StopLoss (in pips) - stop loss;
    • TakeProfit (in pips) - take profit.

  • Advisor Options
    • MagicNumber - magic.

Recomiendo realizar la optimización en dos etapas. En la primera etapa, se activan solo los ajustes significativos:

OpenTime optimization

A continuación, se selecciona la mejor variante, se desactivan los ajustes de la primera etapa y se activan el resto de los ajustes.

Uno de los resultados en EURUSD,H1:

OpenTime

