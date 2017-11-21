Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TRIX ARROWS - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2228
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Media Exponencial Triple Triple Exponential Average (TRIX) al que se ha añadido una línea de señal y la muestra de flechas de cruce de la línea de señal y la principal.
El principio para decidir el cruce de la línea principal y la de señal:
- Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por debajo de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por encima de la principal, se trata de la señal "UP";
- Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por encima de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por debajo de la principal, se trata de la señal "DOWN";
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19056
Carbophos
El asesor coloca un recuadro de órdenes Sell Limit y Buy Limit.Burg Extrapolator
El asesor usa el método de predicción lineal de Burg.
EA Trix
Experto según el indicador "TRIX ARROWS".Pending orders by time
El asesor coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop a una hora determinada.