TRIX ARROWS - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
2228
(30)
Indicador Media Exponencial Triple Triple Exponential Average (TRIX) al que se ha añadido una línea de señal y la muestra de flechas de cruce de la línea de señal y la principal.

El principio para decidir el cruce de la línea principal y la de señal:

  • Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por debajo de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por encima de la principal, se trata de la señal "UP";
  • Si en la barra ANTERIOR la línea de señal ha estado por encima de la principal, y en la barra ACTUAL la línea de señal está por debajo de la principal, se trata de la señal "DOWN";

TRIX ARROWS

Carbophos Carbophos

El asesor coloca un recuadro de órdenes Sell Limit y Buy Limit.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

El asesor usa el método de predicción lineal de Burg.

EA Trix EA Trix

Experto según el indicador "TRIX ARROWS".

Pending orders by time Pending orders by time

El asesor coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop a una hora determinada.