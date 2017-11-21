Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
New Random - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 708
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Comercio basado en un generador de números aleatorios o en una de las secuencias: BUY - SELL - BUY o SELL - BUY - SELL.
A primera vista, las secuencias "BUY - SELL - BUY" y "SELL - BUY- SELL" sin idénticas, pero en realidad aquí se tiene en cuenta un momento bastante interesante: ¿juega algún papel el tipo de la primera posición abierta? Al elegir el parámetro Sequence BUY - SELL - BUY o Sequence SELL - BUY - SELL, podemos comprobar por nosotros mismos cómo se desarrollará el evento si BUY o SELL son al mismo tiempo la primera posición abierta.
Parámetros de entrada
- Random type - tipo de apertura aleatoria de posición;
- Minimal lots count - número de lotes mínimos (voluemn de la posición abierta);
- Stop Loss (in pips) - stop loss;
- Take Profit (in pips) - take profit.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18886
Indicador Derivative, construido en forma de histograma de color con promediación adicional.VolatilityValues
El indicador demuestra los valores de un periodo Volatility definido por el usuario para cada marco temporal en forma de bloque de texto.
Análisis del tamaño de la vela. Idea del sistema comercial: tras la salida de las noticias, los parámtros de la vela tienen mucho más significado.Laguerre stripped of double stochastic
Filtro de Laguerre "desmontado", usado con un estocástico doble.