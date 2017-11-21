Laguerre stripped of double stochastic

En lugar de usar niveles fijos, en esta versión del estocástico suavizado doble, se usa un filtro de Laguerre "desmontado" para los niveles y las tendencias.



Este filtro muestra los pasos intermedios para el cálculo de filtro de Laguerre como "niveles", que también pueden ser utilizados para buscar los niveles de apoyo/resistencia (o sobreventa/sobrecompra), dependiendo de los objetivos y el estilo de trading. En este caso, para el cálculo básico se usa un estocástico suavizado doble.