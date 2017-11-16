请观看如何免费下载自动交易
根据随机数生成器或者下面的序列来进行交易: 买入－卖出－买入或者卖出－买入－卖出.
一开始看这样的序列 "买入－卖出－买入" 和 "卖出－买入－卖出" 是一样的，但是要考虑到下面有趣的一点: 第一个建立仓位的类型重要吗?通过选择 序列 买入 - 卖出 - 买入 或者 序列 卖出 - 买入 - 卖出, 我们可以检查和比较第一个仓位是买入或者卖出的结果。
输入参数
- Random type - 随机建立仓位的类型.
- Minimal lots count - 最小手数值 (仓位交易量).
- Stop Loss (in pips) - 止损值.
- Take Profit (in pips) - 获利值.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18886
ColorDerivative
把 Derivative(衍生)指标实现为彩色柱形图，加上额外的平均.VolatilityValues
本指标显示了一个文字方块，其中包含了用户定义了每个时段周期数的 Volatility(动荡性)指标值。
up3x1 Investor
烛形大小分析，交易系统的想法是: 烛形的参数在新闻发布后会受影响.反向交易
建立与之前关闭仓位相反方向的仓位，交易是在 OnTradeTransaction 函数中处理的。