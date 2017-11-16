代码库部分
EA

新随机数 - MetaTrader 5EA

根据随机数生成器或者下面的序列来进行交易: 买入－卖出－买入或者卖出－买入－卖出.

新随机数

一开始看这样的序列 "买入－卖出－买入" 和 "卖出－买入－卖出" 是一样的，但是要考虑到下面有趣的一点: 第一个建立仓位的类型重要吗?通过选择 序列 买入 - 卖出 - 买入 或者 序列 卖出 - 买入 - 卖出, 我们可以检查和比较第一个仓位是买入或者卖出的结果。


输入参数

  • Random type - 随机建立仓位的类型.
  • Minimal lots count - 最小手数值 (仓位交易量).
  • Stop Loss (in pips) - 止损值.
  • Take Profit (in pips) - 获利值.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18886

