記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
New Random - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 724
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
乱数生成器または買売買、売買売のシーケンスのいずれかに基づく取引です。
「買売買」シーケンスと「売買売」シーケンスは一見すると同じに思えるかもしれません。しかしここでは、「最初に開かれたポジションの種類による違いはあるか」という興味深い点が考慮されています。買売買シーケンスか売買売シーケンスを選ぶことによって、最初が買と売でポジションが同時に開かれたときの結果を確認して比較することができます。
入力パラメータ
- Random type - ランダムなポジションオープンの種類
- Minimal lots count - 最小ロット値（ポジションボリューム）
- Stop Loss（ピップ単位） - 決済逆指値
- Take Profit（ピップ単位） - 決済指値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18886
