New Random

Торговля на основе генератора случайных чисел или в одной из последовательностей: BUY - SELL - BUY или SELL - BUY - SELL.

На первый взгляд последовательности "BUY - SELL - BUY" и "SELL - BUY- SELL" одинаковые, но на самом деле здесь учтен такой интересный момент - имеет ли значение тип самой первой открываемой позиции? Выбирая параметр Sequence BUY - SELL - BUY или Sequence SELL - BUY - SELL, можно будет самостоятельно убедиться, как пойдет развитие событий, если в одно и тоже время первой открываемый позицией будет BUY или SELL.





Входные параметры