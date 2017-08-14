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New Random - эксперт для MetaTrader 5
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Торговля на основе генератора случайных чисел или в одной из последовательностей: BUY - SELL - BUY или SELL - BUY - SELL.
На первый взгляд последовательности "BUY - SELL - BUY" и "SELL - BUY- SELL" одинаковые, но на самом деле здесь учтен такой интересный момент - имеет ли значение тип самой первой открываемой позиции? Выбирая параметр Sequence BUY - SELL - BUY или Sequence SELL - BUY - SELL, можно будет самостоятельно убедиться, как пойдет развитие событий, если в одно и тоже время первой открываемый позицией будет BUY или SELL.
Входные параметры
- Random type - тип случайного открытия позиций;
- Minimal lots count - количество минимальных лотов (объем открываемой позиции);
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stopreversal.Zigzag2_R_channel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах зигзаг.
Индикатор Psychological в виде цветной гистограммы, с подачей алертов, с отправкой Push и почтовых сообщений.MASi_WaveHist
Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.