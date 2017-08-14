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New Random - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3037
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговля на основе генератора случайных чисел или в одной из последовательностей: BUY - SELL - BUY или SELL - BUY - SELL.

New Random

На первый взгляд последовательности "BUY - SELL - BUY" и "SELL - BUY- SELL" одинаковые, но на самом деле здесь учтен такой интересный момент - имеет ли значение тип самой первой открываемой позиции? Выбирая параметр Sequence BUY - SELL - BUY или Sequence SELL - BUY - SELL, можно будет самостоятельно убедиться, как пойдет развитие событий, если в одно и тоже время первой открываемый позицией будет BUY или SELL.


Входные параметры

  • Random type - тип случайного открытия позиций;
  • Minimal lots count - количество минимальных лотов (объем открываемой позиции);
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит.
Exp_Stopreversal Exp_Stopreversal

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stopreversal.

Zigzag2_R_channel_System Zigzag2_R_channel_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах зигзаг.

ColorPsychological ColorPsychological

Индикатор Psychological в виде цветной гистограммы, с подачей алертов, с отправкой Push и почтовых сообщений.

MASi_WaveHist MASi_WaveHist

Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.