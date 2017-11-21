Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VolatilityValues - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 721
- Ranking:
-
- Publicado:
Autor real: Mohit Marwaha
El indicador demuestra los valores de un periodo Volatility definido por el usuario para cada marco temporal en forma de bloque de texto. Las dimensiones del bloque de texto pueden ser modificadas por el usuario. Asimismo, el indicador tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto utilizado y eliminar la representación de los marcos temporales no utilizados. El número máximo de indicadores representados de forma simultánea es de diez.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18866
