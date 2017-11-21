CodeBaseSecciones
ColorDerivative - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ColorDerivative.mq5 (15.28 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Scriptong

Indicador Derivative, construido en forma de histograma de color con promediación adicional.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada de su funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador ColorDerivative

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18867

