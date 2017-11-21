Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorDerivative - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Scriptong
Indicador Derivative, construido en forma de histograma de color con promediación adicional.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada de su funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador ColorDerivative
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18867
