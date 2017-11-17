Participe de nossa página de fãs
New Random - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 899
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Negociação com base no gerador de números aleatórios ou em um da sequência: BUY - SELL - BUY ou SELL - BUY - SELL.
À primeira vista, a sequência "BUY - SELL - BUY" e "SELL - BUY- SELL" é igual, mas, na verdade, aqui é considerado se o tipo da primeira posição aberta tem certo valor. Selecionando o parâmetro Sequence BUY - SELL - BUY ou Sequence SELL - BUY - SELL, pode-se conferir como está correndo tudo, se a primeira posição aberta será BUY ou SELL.
Parâmetros de entrada
- Random type - tipo de abertura de posição aleatória;
- Minimal lots count - número de lotes mínimos (volume da posição aberta);
- Stop Loss (in pips).
- Take Profit (in pips).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18886
