Experts

New Random - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
899
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Negociação com base no gerador de números aleatórios ou em um da sequência: BUY - SELL - BUY ou SELL - BUY - SELL.

New Random

À primeira vista, a sequência "BUY - SELL - BUY" e "SELL - BUY- SELL" é igual, mas, na verdade, aqui é considerado se o tipo da primeira posição aberta tem certo valor. Selecionando o parâmetro Sequence BUY - SELL - BUY ou Sequence SELL - BUY - SELL, pode-se conferir como está correndo tudo, se a primeira posição aberta será BUY ou SELL.


Parâmetros de entrada

  • Random type - tipo de abertura de posição aleatória;
  • Minimal lots count - número de lotes mínimos (volume da posição aberta);
  • Stop Loss (in pips).
  • Take Profit (in pips).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18886

