New Random

Ein Handel auf der Basis eines Zufallszahlengenerators oder eine der folgenden Reihenfolge: KAUF - VERKAUF - KAUF oder VERKAUF - KAUF - VERKAUF.
Auf den ersten Blick scheinen die Folgen "KAUF - VERKAUF - KAUF" und "VERKAUF - KAUF - VERKAUF" gleich zu sein. Aber der folgende interessante Punkt sollte berücksichtigt werden: Macht der Typ der ersten Position einen Unterschied? Durch die Auswahl der Folge BUY - SELL - BUY oder der Folge SELL - BUY - SELL, können wir die Ergebnisse vergleichen, wenn die erste Position KAUF oder VERKAUF ist.
Eingabeparameter
- Random type - Typ der zufällig eröffneten Position.
- Minimal lots count - minimale Lotgröße (Volumen der Position).
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss.
- Take Profit (in pips) - Take Profit.
