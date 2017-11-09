CodeBaseKategorien
Expert Advisors

New Random - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
New Random.mq5 (20.98 KB) ansehen
Ein Handel auf der Basis eines Zufallszahlengenerators oder eine der folgenden Reihenfolge: KAUF - VERKAUF - KAUF oder VERKAUF - KAUF - VERKAUF.

New Random

Auf den ersten Blick scheinen die Folgen "KAUF - VERKAUF - KAUF" und "VERKAUF - KAUF - VERKAUF" gleich zu sein. Aber der folgende interessante Punkt sollte berücksichtigt werden: Macht der Typ der ersten Position einen Unterschied? Durch die Auswahl der Folge BUY - SELL - BUY oder der Folge SELL - BUY - SELL, können wir die Ergebnisse vergleichen, wenn die erste Position KAUF oder VERKAUF ist.


Eingabeparameter

  • Random type - Typ der zufällig eröffneten Position.
  • Minimal lots count - minimale Lotgröße (Volumen der Position).
  • Stop Loss (in pips) - Stop Loss.
  • Take Profit (in pips) - Take Profit.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18886

