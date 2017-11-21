Autor de la idea - PPP, autor del código MQL5 - barabashkakvn.

El asesor comercia basándose en el pánico surgido tras la salida de los indicadores económicos más importantes en el mercado FÓREX: analizamos el tamaño de la vela High-Low y el tamaño de la vela Open-Close.

Los parámetros del asesor están orientados al comercio con EUR/USD, según los datos más importantes. Se recomienda utilizar un depósito a partir de $1000. Podemos aumentar el beneficio aumentando el factor del riesgo, pero es mejor ceñirse a la gestión de dinero y usarlo tal y como está.





Parámetros de entrada

Trade parameters Stop Loss (in pips) - stop loss; Take Profit (in pips) - take profit; Trailing Stop (in pips) - trailing; Trailing Step (in pips) - salto del trailing; Risk in percent for a deal from a free margin - porcentaje de riesgo en la transacción del margen libre; Decreased factor (based on the history of trading) - factor de disminución (en el caso de que haya transacciones cerradas con pérdidas); History days (only if "Decreased factor" > 0) - número de días para el análisis de la historia comercial.

Difference parameters Difference high#1 minus low#1 (in pips) - magnitud mínima de la vela High menos Low; Difference open#1 minus close#1 (in pips) - magnitud mínima de la vela Open menos Close.







Ejemplo de simualción en EURUSD, H1