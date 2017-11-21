Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor de la idea - PPP, autor del código MQL5 - barabashkakvn.
El asesor comercia basándose en el pánico surgido tras la salida de los indicadores económicos más importantes en el mercado FÓREX: analizamos el tamaño de la vela High-Low y el tamaño de la vela Open-Close.
Los parámetros del asesor están orientados al comercio con EUR/USD, según los datos más importantes. Se recomienda utilizar un depósito a partir de $1000. Podemos aumentar el beneficio aumentando el factor del riesgo, pero es mejor ceñirse a la gestión de dinero y usarlo tal y como está.
Parámetros de entrada
- Trade parameters
- Stop Loss (in pips) - stop loss;
- Take Profit (in pips) - take profit;
- Trailing Stop (in pips) - trailing;
- Trailing Step (in pips) - salto del trailing;
- Risk in percent for a deal from a free margin - porcentaje de riesgo en la transacción del margen libre;
- Decreased factor (based on the history of trading) - factor de disminución (en el caso de que haya transacciones cerradas con pérdidas);
- History days (only if "Decreased factor" > 0) - número de días para el análisis de la historia comercial.
- Difference parameters
- Difference high#1 minus low#1 (in pips) - magnitud mínima de la vela High menos Low;
- Difference open#1 minus close#1 (in pips) - magnitud mínima de la vela Open menos Close.
Ejemplo de simualción en EURUSD, H1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18893
