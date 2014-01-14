CodeBaseSecciones
ChandelierStops_v1 - indicador para MetaTrader 5

Un indicador de tendencia implementado en forma de NRTR.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.02.2008.

Fig. 1. Indicador ChandelierStops_v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1888

