ChandelierStops_v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
Forex-TSD.com
Un indicador de tendencia implementado en forma de NRTR.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.02.2008.
Fig. 1. Indicador ChandelierStops_v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1888
