ChandelierStops_v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Forex-TSD.com
Indicador de tendência implementado na forma de NRTR.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2008.
Fig. 1. Indicador ChandelierStops_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1888
