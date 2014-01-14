Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Chande_Kroll_Stop_v1 - indicador para MetaTrader 5
Un indicador del poder de tendencia trazado en forma de nube coloreada. Una tendencia fuerte es de color azul, tendencia débil es gris.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.02.2008.
Figura 1. Indicador Chande_Kroll_Stop_v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1886
Un indicador de tendencia implementado en forma de NRTR.Quartiles (Cuartiles-Percentiles)
El indicador muestra el primer, segundo y tercer cuartil de la muestra.
Un oscilador suavizado no normalizado implementado en forma de histograma coloreado.StepXCCX_HTF_Signal
StepXCCX_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador ColorStepXCCX como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.