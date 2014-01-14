Autor original:

Un indicador del poder de tendencia trazado en forma de nube coloreada. Una tendencia fuerte es de color azul, tendencia débil es gris.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.02.2008.





Figura 1. Indicador Chande_Kroll_Stop_v1