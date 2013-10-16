Реальный автор:

Forex-TSD.com

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.02.2008.







Рис. 1. Индикатор ChandelierStops_v1