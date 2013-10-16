Смотри, как бесплатно скачать роботов
ChandelierStops_v1 - индикатор для MetaTrader 5
- 2541
- Опубликован:
Реальный автор:
Forex-TSD.com
Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.02.2008.
Рис. 1. Индикатор ChandelierStops_v1
