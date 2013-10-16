CodeBaseРазделы
Индикаторы

ChandelierStops_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2541
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Forex-TSD.com

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.02.2008.

Рис. 1. Индикатор ChandelierStops_v1

