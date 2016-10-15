コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ChandelierStops_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Forex-TSD.com

NRTRの形で実装されたシンプルなトレンド指標。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月20日に公開されました。

図1　ChandelierStops_v1指標

