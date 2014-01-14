Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Quartiles (Cuartiles-Percentiles) - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1600
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor original:
LeMan
El indicador muestra el primer, segundo y tercer cuartil de la muestra. Cuartiles es un conjunto de percentiles para p=0.25, 0.5, 0.75. Estas estimaciones (cuartiles de la distribución empírica) son los valores que dividen una muestra de datos en cuatro grupos que contienen (si es posible) el mismo número de observaciones.
Cuando hablamos de cuartiles nos referimos casi siempre a los cuartiles superior q3 e inferior q1, el segundo cuartil q2 es la media.
El cuartil inferior q1 es el valor por debajo del cual en el conjunto ordenado de los datos se encuentra una cuarta parte de los datos, mientras el cuartil superior q3 es el valor por encima del cual en el conjunto ordenado de los datos se encuentra una cuarta parte de los datos.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 23.09.2010.
