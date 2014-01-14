CodeBaseSecciones
Indicadores

Quartiles (Cuartiles-Percentiles) - indicador para MetaTrader 5

LeMan | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1600
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
quartiles.mq5 (10.29 KB) ver
Autor original:

LeMan

El indicador muestra el primer, segundo y tercer cuartil de la muestra. Cuartiles es un conjunto de percentiles para p=0.25, 0.5, 0.75. Estas estimaciones (cuartiles de la distribución empírica) son los valores que dividen una muestra de datos en cuatro grupos que contienen (si es posible) el mismo número de observaciones.

Cuando hablamos de cuartiles nos referimos casi siempre a los cuartiles superior q3 e inferior q1, el segundo cuartil q2 es la media.

El cuartil inferior q1 es el valor por debajo del cual en el conjunto ordenado de los datos se encuentra una cuarta parte de los datos, mientras el cuartil superior q3 es el valor por encima del cual en el conjunto ordenado de los datos se encuentra una cuarta parte de los datos.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 23.09.2010.

Quartiles (Cuartiles-Percentiles)

ChandeQStick ChandeQStick

El indicador QStick es una MA simple de n períodos de la diferencia de precio.

IncCHOOnArray IncCHOOnArray

La clase CCHOOnArray está diseñada para calcular los valores de Chaikin Oscillator (CHO) a partir de los buffers del indicador. El indicador Test_CHOOnArray muestra un ejemplo de uso de la clase.

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Un indicador de tendencia implementado en forma de NRTR.

Chande_Kroll_Stop_v1 Chande_Kroll_Stop_v1

Un indicador del poder de tendencia trazado en forma de nube coloreada.