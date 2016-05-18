Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ChandelierStops_v1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 830
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Real Autor:
Forex-TSD.com
Trendindikator impliementiert in Form des NRTR.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 20.02.2008.
Abb. 1. Der ChandelierStops_v1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1888
Chande_Kroll_Stop_v1
Indikator der die Trendstärke in Form einer kolorierten Wolke anzeigt.ChandeQStick
Der QStick Indikator ist ein einfacher gleitender Durchschnitt über n Perioden über die Preisdifferenz.
WidnersOscilator
Ein normalisierter Oszillator von zwei Kurven, ähnlich bei beim Aroon Indikator.Mercado Aberto
Einfacher Indikator der anzeigt, wann der Markt geöffnet ist.