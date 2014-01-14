Real author:

TrendLaboratory Ltd

El indicador QStick es una MA simple de n períodos de la diferencia de precio.

QStick = SMA(Period, (Close - Open))

QStick puede utilizarse como un simple reemplazo de las velas. Los valores positivos de QStick indican una prevalencia de velas "blancas" en el intervalo de n períodos, mientras que los valores negativos indican una prevalencia de velas "negras".

El indicador puede utilizar diferentes algoritmos de promedio. Cabe señalar que los parámetros de tipo fase de diferentes algoritmos suavizados tienen un significado totalmente diferente. Para JMA es una variable externa de fase que cambia de -100 a 100. Para T3 es un ratio suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período del oscilador CMO y para AMA es un período lento del EMA. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al promedio. Para AMA el período EMA rápido es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. El ratio de elevación a la potencia de AMA también se fija en 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado a terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base en 20.02.2008.

Fig. 1. Indicador ChandeQStick