ChandelierStops_v1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
实际作者:

Forex-TSD.com

趋势指标，以 NRTR 形式实现。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 20.02.2008。

图例. 1. ChandelierStops_v1 指标

图例. 1. ChandelierStops_v1 指标

