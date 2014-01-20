请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ChandelierStops_v1 - MetaTrader 5脚本
实际作者:
Forex-TSD.com
趋势指标，以 NRTR 形式实现。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 20.02.2008。
图例. 1. ChandelierStops_v1 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1888
