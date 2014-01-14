Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendLinearReg - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
Sergej Solujanov
Un oscilador suavizado no normalizado implementado en forma de histograma coloreado.
¿Cómo funciona la tendencia? ¿Cómo detectar tendencia plana? ¿Cómo negociar? ... etc.
Si asumimos que la tendencia de N barras es una línea recta, podemos calcular los parámetros de esta línea. La ecuación de la recta es y = bx + c. La pendiente de la recta se representa por el coeficiente "b". El indicador calcula este parámetro mediante regresión lineal para cada barra y lo muestra en una ventana separada. El color verde indica que el valor es mayor que el anterior, es decir, aumenta el ángulo, el rojo significa todo lo contrario.
De hecho, en relación a las gráficas, el coeficiente "b" deriva de dos factores, del ángulo de la tangente de la línea y del coeficiente que caracteriza el par de divisas, por lo que la escala de los valores del indicador es diferente para diferentes pares.
¿Como utilizar el indicador? En mi opinión, hay varias opciones:
- Cruce de la línea cero;
- Al alcanzar un máximo relativo;
- Si establece una cierta área alrededor de la línea de cero como tendencia plana, usted puede operar si hay ruptura de esta zona.
Fig. 1. Indicador TrendLinearReg
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1884
