Trade in Channel - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 824
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — George F.Peskov, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Sistema comercial que usa el principio del canal de precio (Price Channel). Las señales de apertura de posición se forman en la segunda barra después de que el precio se deslice por encima o por debajo de los límites del canal. Es necesario comerciar hasta el retroceso (rebote), si el precio ha tocado el límite superior, se forma una operación Sell, si ha tocado el inferior, se forma una señal de Buy. La posición se mantiene abierta hasta que no se alcance cualquier stop o mientras que la posición no se cierre según la señal enviada. Se usa trailing.
Al realizar la simulación, algunas divisas no han dado resultados positivos en algunos marcos temporales (el único factor limitador ha sido el tanto por ciento de interés). Esto significa que tenemos sobre qué pensar: o bien las normas de entrada en el mercado y de salida del mismo deben ser mejoradas, o bien los métodos de comercio en los canales no deberán ser usados para estas divisas en estos marcos temporales.
EURUSD,M15:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18824
