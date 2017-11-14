アイディアの著者：George F.Peskov、mq5コードの著者：barabashkakvn

価格チャネル原則を使った取引システムです。ポジションを開くシグナルは、価格がチャネルの境界の上または下に移動した後に、2番目のバーに形成されます。取引はロールバック前に行われなければなりません。すなわち、価格が上の境界に触れた場合は売り操作が形成され、下の境界に接れたす場合は買いシグナルです。ポジションは、ストップレベルに達するかシグナルによって決済されるまで、開いたままです。トレーリングストップが使用されます。

テストでは、一部の通貨は一定の時間枠で肯定的な結果を出しませんでした（制限要因はドローダウンの割合）。したがって、市場参加とエグジットのルールを改善する、チャネル取引をこれらの通貨と時間枠で使用しないといったことを考えるべきです。

EURUSD,M15：