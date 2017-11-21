Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Nevalyashka - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 777
-
Autor de la idea - Vladimir Khlystov, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Abrimos una nueva posición, opuesta a la anterior. De los ajustes, solo Stop loss, Take Profit y el número de lotes mínimos.
Tiene sentido optimizar el tamaño del Stop loss y el Take Profit.
Ejemplo en EURUSD, H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18841
