Nevalyashka - Asesor Experto para MetaTrader 5

cmillion | Spanish
Vladimir Karputov
777
(19)
Nevalyashka.mq5 (16.59 KB) ver
Autor de la idea - Vladimir Khlystov, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Abrimos una nueva posición, opuesta a la anterior. De los ajustes, solo Stop loss, Take Profit y el número de lotes mínimos.

Tiene sentido optimizar el tamaño del Stop loss y el Take Profit.

Ejemplo en EURUSD, H1:

Nevalyashka, test EURUSD, H1

