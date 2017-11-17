Autor da ideia — George F.Peskov, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Trata-se de um sistema de negociação que utiliza o princípio do canal de preço (Price Channel). Os sinais para abrir a posição são formados na segunda barra após o preço se deslizar para acima ou para baixo dos limites do canal. É preciso negociar antes da alta reflexa (“salto de gato morto”), ou seja, quando o preço atinge o limite superior, ele forma uma operação Sell, quando toca o fundo, é um sinal para comprar. A posição será mantida aberta, até que não for atingido qualquer stop ou enquanto a posição não for fechada por um sinal que tenha sido enviado anteriormente. É utilizado o trailing.

Durante o teste, algumas moedas não davam resultado positivo nenhum em determinados períodos (o único fator limitante foi a porcentagem de perdas). Portanto, há algumas coisas a considerar: as regras de entrada e saída devem ser melhoradas, os métodos de negociação nos canais não devem ser usados para estas moedas e nestes períodos.

EURUSD,M15: