CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Trade in Channel - expert para MetaTrader 5

George-on-Don | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1299
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideiaGeorge F.Peskov, autor do código mq5barabashkakvn.

Trata-se de um sistema de negociação que utiliza o princípio do canal de preço (Price Channel). Os sinais para abrir a posição são formados na segunda barra após o preço se deslizar para acima ou para baixo dos limites do canal. É preciso negociar antes da alta reflexa (“salto de gato morto”), ou seja, quando o preço atinge o limite superior, ele forma uma operação Sell, quando toca o fundo, é um sinal para comprar. A posição será mantida aberta, até que não for atingido qualquer stop ou enquanto a posição não for fechada por um sinal que tenha sido enviado anteriormente. É utilizado o trailing.

Durante o teste, algumas moedas não davam resultado positivo nenhum em determinados períodos (o único fator limitante foi a porcentagem de perdas). Portanto, há algumas coisas a considerar: as regras de entrada e saída devem ser melhoradas, os métodos de negociação nos canais não devem ser usados para estas moedas e nestes períodos.

EURUSD,M15:

Trade in Channel test

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18824

Laguerre stripped of RSI Laguerre stripped of RSI

Experimento com o filtro de Laguerre e RSI

Laguerre stripped Laguerre stripped

A nova versão do filtro de Laguerre.

OzFx OzFx

Sistema OzFx. Utiliza os indicadores Accelerator Oscillator e Stochastic Oscillator.

Nevalyashka Nevalyashka

Abrimos uma nova posição, oposta à anterior. Das configurações apenas Stop loss, Take Profit e número de lotes mínimos.