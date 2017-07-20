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Trade in Channel - эксперт для MetaTrader 5

George-on-Don | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4033
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: George F.Peskov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Торговая система, использующая принцип ценового канала (Price Channel). Сигналы к открытию позиции формируются на втором баре после того, как цена скользит выше или ниже границ канала. Торговать нужно до отскока, то есть, если цена прикоснулась к верхней границе, формируется операция Sell, если к нижней - это сигнал к Buy. Позиция удерживается открытой до тех пор, пока не достигается любой стоп или пока позиция не закрывается по отосланному сигналу. Используется трейлинг.

При тестировании некоторые валюты не давали на определенных таймфреймах каких-либо положительных результатов (единственным лимитирующим фактором был процент просадки). Значит, здесь есть о чем подумать: либо правила входа в рынок и выхода из него должны быть улучшены, либо методы торговли в каналах не должны использоваться для этих валют на этих таймфреймах.

EURUSD,M15:

Trade in Channel test

Mikahekin_System Mikahekin_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Mikahekin.

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

Индикатор ForceTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

OzFx OzFx

Система OzFx. Использует индикаторы Accelerator Oscillator и Stochastic Oscillator.

TesterBenchmark TesterBenchmark

Замер чистой производительности тестеров стратегий MetaTrader 4/5.