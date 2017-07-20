Автор идеи: George F.Peskov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Торговая система, использующая принцип ценового канала (Price Channel). Сигналы к открытию позиции формируются на втором баре после того, как цена скользит выше или ниже границ канала. Торговать нужно до отскока, то есть, если цена прикоснулась к верхней границе, формируется операция Sell, если к нижней - это сигнал к Buy. Позиция удерживается открытой до тех пор, пока не достигается любой стоп или пока позиция не закрывается по отосланному сигналу. Используется трейлинг.

При тестировании некоторые валюты не давали на определенных таймфреймах каких-либо положительных результатов (единственным лимитирующим фактором был процент просадки). Значит, здесь есть о чем подумать: либо правила входа в рынок и выхода из него должны быть улучшены, либо методы торговли в каналах не должны использоваться для этих валют на этих таймфреймах.

EURUSD,M15: