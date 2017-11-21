CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

OzFx - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
718
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
OzFx.mq5 (43.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor de la idea - Yuri, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Autor de la idea - Yuri, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Descripción de la formalización de las señales de apertura de posición:

  • Stoh_main_1 - valor del indicador "Stochastic Oscillator" en la barra #1;
  • InpStochasticLevel - parámetro de entrada "Stochastic level";
  • AC_1 - valor del indicador "Accelerator Oscillator" en la barra #1;
  • ACPrev_2 - valor del indicador "Accelerator Oscillator" en la barra #2.

La señal BUY se da cuando "Stochastic Oscillator" en la barra #1 es superior a la variable de entrada "Stochastic level" y "Accelerator Oscillator" en la barra #1 es superior a "Accelerator Oscillator" en la barra #2. Además, "Accelerator Oscillator" en la barra #1 será superior a cero y "Accelerator Oscillator" en la barra #2 será inferior a cero:

if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0)
...

La señal SELL se da cuando "Stochastic Oscillator" en la barra #1 es inferior a la variable de entrada "Stochastic level" y "Accelerator Oscillator" en la barra #1 es inferior a "Accelerator Oscillator" en la barra #2. Además, "Accelerator Oscillator" en la barra #1 será inferior a cero y "Accelerator Oscillator" en la barra #2 será superior a cero:

if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0)
...

Ejemplo de señal SELL:

OzFx signal SELL

Al recibir la señal, abrimos cinco posiciones con igual lote. Además, la primera abierta tendrá un Stop Loss y Take Profit igual a cero. Cada posición siguiente tendrá idéntico volumen de Stop Loss, y un Take Profit creciente con un salto de parámetro de entrada Take Profit (in pips).

Resultados de la simulación de todos los símbolos en PERIOD_D1:

OzFx optimization results

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18827

