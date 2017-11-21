Autor de la idea - Yuri, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Descripción de la formalización de las señales de apertura de posición:

Stoh_main_1 - valor del indicador "Stochastic Oscillator" en la barra #1;

InpStochasticLevel - parámetro de entrada "Stochastic level";

AC_1 - valor del indicador "Accelerator Oscillator" en la barra #1;

ACPrev_2 - valor del indicador "Accelerator Oscillator" en la barra #2.

La señal BUY se da cuando "Stochastic Oscillator" en la barra #1 es superior a la variable de entrada "Stochastic level" y "Accelerator Oscillator" en la barra #1 es superior a "Accelerator Oscillator" en la barra #2. Además, "Accelerator Oscillator" en la barra #1 será superior a cero y "Accelerator Oscillator" en la barra #2 será inferior a cero:

if ( Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1> 0 && ACPrev_2< 0 && count_buys== 0 ) ...

La señal SELL se da cuando "Stochastic Oscillator" en la barra #1 es inferior a la variable de entrada "Stochastic level" y "Accelerator Oscillator" en la barra #1 es inferior a "Accelerator Oscillator" en la barra #2. Además, "Accelerator Oscillator" en la barra #1 será inferior a cero y "Accelerator Oscillator" en la barra #2 será superior a cero:

if( Stoh_main_1 <InpStochasticLevel && AC _1<ACPrev_2 && AC _1<0 && ACPrev _2> 0 && count_sells==0 ) ...

Ejemplo de señal SELL:

Al recibir la señal, abrimos cinco posiciones con igual lote. Además, la primera abierta tendrá un Stop Loss y Take Profit igual a cero. Cada posición siguiente tendrá idéntico volumen de Stop Loss, y un Take Profit creciente con un salto de parámetro de entrada Take Profit (in pips).

Resultados de la simulación de todos los símbolos en PERIOD_D1: