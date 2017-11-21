Pon "Me gusta" y sigue las noticias
OzFx - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 718
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea - Yuri, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Descripción de la formalización de las señales de apertura de posición:
- Stoh_main_1 - valor del indicador "Stochastic Oscillator" en la barra #1;
- InpStochasticLevel - parámetro de entrada "Stochastic level";
- AC_1 - valor del indicador "Accelerator Oscillator" en la barra #1;
- ACPrev_2 - valor del indicador "Accelerator Oscillator" en la barra #2.
La señal BUY se da cuando "Stochastic Oscillator" en la barra #1 es superior a la variable de entrada "Stochastic level" y "Accelerator Oscillator" en la barra #1 es superior a "Accelerator Oscillator" en la barra #2. Además, "Accelerator Oscillator" en la barra #1 será superior a cero y "Accelerator Oscillator" en la barra #2 será inferior a cero:
if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0) ...
La señal SELL se da cuando "Stochastic Oscillator" en la barra #1 es inferior a la variable de entrada "Stochastic level" y "Accelerator Oscillator" en la barra #1 es inferior a "Accelerator Oscillator" en la barra #2. Además, "Accelerator Oscillator" en la barra #1 será inferior a cero y "Accelerator Oscillator" en la barra #2 será superior a cero:
if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0) ...
Ejemplo de señal SELL:
Al recibir la señal, abrimos cinco posiciones con igual lote. Además, la primera abierta tendrá un Stop Loss y Take Profit igual a cero. Cada posición siguiente tendrá idéntico volumen de Stop Loss, y un Take Profit creciente con un salto de parámetro de entrada Take Profit (in pips).
Resultados de la simulación de todos los símbolos en PERIOD_D1:
