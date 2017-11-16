代码库部分
EA

Trade in Channel - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1769
等级:
(22)
已发布:
已更新:
思路的作者: George F.Peskov, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

使用了价格通道原则的交易系统。当第二个柱的价格高于或者低于通道边界的时候，就生成建仓信号。交易应当在反弹之前进行，也就是说，如果价格接触到了上方边界，就进行一项卖出操作，如果接触到了下方边界，就是一个买入信号。仓位会一直持有，直到达到了止损水平或者直到仓位由信号关闭。使用了跟踪止损。

在测试中，有些货币对在某些时段没有得出正面的结果(限制因素是回撤百分比)，所以，要考虑一些事情: 进场和出场规则应当有所提高，或者不应当在这些时段在这些货币对上使用通道交易。

EURUSD,M15:

Trade in Channel 测试

Mikahekin_System Mikahekin_System

本指标使用了 Mikahekin 指标通道实现了一个突破系统。

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ForceTrend 指标。

OzFx OzFx

OzFx 系统，它使用了加速振荡指标和随机振荡指标。

Nevalyashka Nevalyashka

我们建立一个新的与之前方向相反的仓位，输入参数只包含止损，获利和最小手数。