思路的作者: George F.Peskov, mq5 代码的作者: barabashkakvn.
使用了价格通道原则的交易系统。当第二个柱的价格高于或者低于通道边界的时候，就生成建仓信号。交易应当在反弹之前进行，也就是说，如果价格接触到了上方边界，就进行一项卖出操作，如果接触到了下方边界，就是一个买入信号。仓位会一直持有，直到达到了止损水平或者直到仓位由信号关闭。使用了跟踪止损。
在测试中，有些货币对在某些时段没有得出正面的结果(限制因素是回撤百分比)，所以，要考虑一些事情: 进场和出场规则应当有所提高，或者不应当在这些时段在这些货币对上使用通道交易。
EURUSD,M15:
