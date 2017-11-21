CodeBaseSecciones
Laguerre stripped of RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
881
Ranking:
(30)
Publicado:
Ahora utilizamos diferentes tipos de niveles en distintos indicadores. Aquí se muestra uno de los experimentos de búsqueda de otros métodos.

Este indicador usa un filtro de Laguerre "desmontado" a modo de niveles utilizables por el RSI experimental. Recordemos que la versión de RSI se puede calcular tanto de forma clásica como según los siguientes parámetros: 

  • SMA
  • EMA
  • SMMA
  • LWMA

Laguerre stripped of RSI

