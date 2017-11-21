Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Laguerre stripped of RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 881
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Ahora utilizamos diferentes tipos de niveles en distintos indicadores. Aquí se muestra uno de los experimentos de búsqueda de otros métodos.
- SMA
- EMA
- SMMA
- LWMA
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18823
Laguerre stripped
Nueva variante del filtro de LaguerreMikahekin_System
Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal del indicador Mikahekin.
Trade in Channel
Sistema comercial "Canal de precio" (Price Channel).OzFx
Sistema OzFx. Usa los indicadores Accelerator Oscillator y Stochastic Oscillator.