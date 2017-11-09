Autor der Idee: George F.Peskov, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Ein Handelssystem auf Basis des Prinzips eines Preiskanals. Die Signale zur Positionseröffnung werden auf der zweiten Bar gebildet, nachdem sich der Kurs über oder unter die Kanalgrenzen bewegt hat. Der Handel sollte vor einem Rollback erfolgen, d. h. wenn der Preis den oberen Rand berührt, wird ein Verkauf eingeleitet, wenn er den unteren Rand berührt, ist dies ein Kaufsignal. Die Position wird solange offen gehalten, bis ein beliebiger Stopp erreicht wurde oder bis die Position durch ein Signal geschlossen wird. Ein Trailing-Stopp wird verwendet.

Während der Testphase ergaben einige Währungen keine positiven Ergebnisse in bestimmten Zeiträumen (der limitierende Faktor war der prozentuale Drawdown). Es gibt also etwas, worüber man nachdenken sollte: Entweder sollten die Regeln für den Markteintritt und -austritt verbessert werden, oder es sollten keine Kanal basierten Handelsmethoden für diese Währungen innerhalb dieser Zeiträume verwendet werden.

EURUSD,M15: