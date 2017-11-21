CodeBaseSecciones
Laguerre stripped - indicador para MetaTrader 5

Nueva variante del filtro de Laguerre

En lugar de mostrar solo un valor del filtro de laguerre, este indicador muestra también todos los pasos intermedios que se usan en sus cálculos. Gracias a ello, podemos ampliar su área de uso, en comparación con el indicador original.

  • Podemos usarlo como indicador de apoyo/resistencia
  • Podemos usarlo para representar el nivel de stop-loss
  • Podemos usarlo para valorar la fuerza de la tendencia
  • Podemos usarlo en su "aspecto clásico", para definir la tendencia

Se ha ampliado el conjunto de precios utilizados. La gama de colores es igual a la del indicador original.

Laguerre stripped

Mikahekin_System Mikahekin_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal del indicador Mikahekin.

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

Indicador ForceTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre stripped of RSI Laguerre stripped of RSI

Experimento con el filtro de Laguerre y RSI

Trade in Channel Trade in Channel

Sistema comercial "Canal de precio" (Price Channel).