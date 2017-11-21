Laguerre stripped

Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Nueva variante del filtro de Laguerre
En lugar de mostrar solo un valor del filtro de laguerre, este indicador muestra también todos los pasos intermedios que se usan en sus cálculos. Gracias a ello, podemos ampliar su área de uso, en comparación con el indicador original.
- Podemos usarlo como indicador de apoyo/resistencia
- Podemos usarlo para representar el nivel de stop-loss
- Podemos usarlo para valorar la fuerza de la tendencia
- Podemos usarlo en su "aspecto clásico", para definir la tendencia
Se ha ampliado el conjunto de precios utilizados. La gama de colores es igual a la del indicador original.
