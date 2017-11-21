Laguerre stripped

Nueva variante del filtro de Laguerre

En lugar de mostrar solo un valor del filtro de laguerre, este indicador muestra también todos los pasos intermedios que se usan en sus cálculos. Gracias a ello, podemos ampliar su área de uso, en comparación con el indicador original.

Podemos usarlo como indicador de apoyo/resistencia

Podemos usarlo para representar el nivel de stop-loss



Podemos usarlo para valorar la fuerza de la tendencia



Podemos usarlo en su "aspecto clásico", para definir la tendencia

Se ha ampliado el conjunto de precios utilizados. La gama de colores es igual a la del indicador original.

